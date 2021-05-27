مسؤول يمني: المشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية تؤكد أن الشعب السوري هو سيد قراره

أكد الدكتور عبدالعزيز أحمد البكير وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ اليمنية الأمين العام لحزب القومي الاجتماعي أن الحضور الكبير والمشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية وجه رسالة وطنية وسياسية مهمة من الشعب السوري للعالم.

وقال البكير في تصريح لـ«سانا»: إن الحضور والمشاركة الواسعة للشعب السوري في الانتخابات الرئاسية بهذه المرحلة الصعبة والتآمر الخارجي الإقليمي والدولي الذي استهدف الشعب السوري وأمنه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي والعسكري يعد رسالة وطنية وسياسية مهمة يبعثها الشعب العربي السوري للعالم».

وأشار البكير إلى أن الانتخابات تؤكد أن الشعب السوري هو سيد قراره ومالك السلطة وصاحب القول الفصل في اختيار قيادته عبر صناديق الانتخابات الحرة والمباشرة وقال: «إنها رسالة حضارية للشعب السوري العربي الأصيل في يومه الديمقراطي المشهود بحضور ومشاركة فاعلة ومشرفة في مختلف المدن والساحات وسيل بشري من الناخبين السوريين الذين أسعدوا محبي الشعب السوري وأغاظوا كل أعدائه من خلال حضوره المبهر واللافت».

واعتبر البكير أن انتصار الشعب السوري ونجاحه وأمنه واستقراره نجاح واستقرار لليمن والشعب العربي.