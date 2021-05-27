بوتين يعارض إلزامية التطعيم ضد كورونا

رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجدداً فكرة جعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزامياً.

ونقلت وكالة «نوفوستي» عن بوتين قوله اليوم خلال اجتماع لبحث عدد من المسائل الاقتصادية في مدينة سوتشي: «هناك آراء متعددة حول ضرورة تطعيم العاملين في مجالات معينة وكذلك تطعيم جميع المواطنين الروس دون استثناء لكن برأيي جعل التطعيم إلزامياً هو إجراء غير عملي وغير ممكن».

وأكد بوتين ضرورة الوصول إلى حصانة جماعية حيث يجب على الناس أن يدركوا بأنفسهم الحاجة إلى التطعيم، وأن «يفهموا أنه إذا لم يتم تطعيمهم فقد يواجهون خطراً جدياً قد يكون قاتلاً».

«سانا»