روسيا: رصد سلالات محلية متحورة لكورونا

أعلنت روسيا عن رصد ظهور سلالات محلية متحورة جديدة من فيروس كورونا على غرار السلالة المكتشفة في بريطانيا وتلك المكتشفة في جنوب أفريقيا، مشيرة إلى أنه لا يزال من المبكر حاليا الحديث عن تأثيرها على البشر.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن عالم الأوبئة رئيس المجموعة العلمية لتطوير سبل تشخيص الأوبئة الجديدة في مركز البحوث التابع لهيئة حماية المستهلك الروسية كامل حفيظوف قوله اليوم: «رأينا مؤخراً عدة مئات من حالات تشخيص السلالة البريطانية سواء في روسيا بشكل عام أو في موسكو وهو أمر متوقع تماماً نظراً لخصائصه، كما أن هناك بعض السلالات الروسية المحلية من الفيروس والتي تحتوي على طفرات جينية مميزة على غرار المتغيرات في السلالات البريطانية والجنوب أفريقية ولكنه من السابق لأوانه القول إن لديها تأثيرات مختلفة معينة على البشر أو إعطاء أسماء جديدة لهذه الطفرات حتى يتم تجميع البيانات الكافية».

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا 5023168 توفى منهم 119600 فيما تماثل للشفاء 4642090 شخصاً.

«سانا»