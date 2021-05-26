فعاليات تجارية وصناعية: مشاركتنا بالانتخابات تأكيد على استقلال قرارنا

شهدت المراكز الانتخابية في غرف الصناعة والتجارة والمنطقة الحرة بدمشق اقبالاً لافتاً على صناديق الاقتراع للمشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية.

ففي المركز الانتخابي في غرفة تجارة دمشق لفت محمد أبو الهدى اللحام رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أن توافد الفعاليات التجارية للمشاركة في انتخاب رئيس الجمهورية تأكيد على أن السوريين أوفياء لبلدهم ولاستقراره فيما أكد أمين سر الغرفة محمد الحلاق أن هذه مناسبة خاصة للسوريين ليؤكدوا تمسكهم بوطنهم وبقراره المستقل.

وفي غرفة صناعة دمشق وريفها أكد رئيس الغرفة سامر الدبس أن هذا اليوم مفصلي في تاريخ سورية لنقول كلمتنا وننتخب رئيسنا للمرحلة القادمة تأكيداً على استقلال قرارنا ولكي ننهض باقتصادها وتحقيق التنمية في كل المجالات عبر تكاتف جميع السوريين.

أكرم الحلاق عضو غرفة صناعة دمشق قال سننتخب من وقف الى جانب الصناعة السورية ودعمها من خلال التشريعات والقرارات التي أسهمت في تعزيزها مؤكداً أن الصناعة السورية ستنهض عبر ترميم ما دمره الإرهاب وزيادة الانتاج وتنويعه.

بدوره عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعه جي رأى أن الإقبال على صناديق الانتخاب منذ الصباح الباكر يعكس بداية مرحلة جديدة تركز على الانتاج بعد الانجازات التي تحققت على الأرض بفضل تضحيات الجيش العربي السوري.

من جهته الصناعي فواز الاسطة حلبي رئيس لجنة البلاستيك العام في غرفة صناعة دمشق وريفها رأى أن المشاركة الكثيفة اليوم بالانتخابات نتيجة طبيعية وثمرة لصبر الشعب السوري خلال المرحلة السابقة وتتويجاً للانتصارات.

كما شارك أعضاء اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة ولجنة المستثمرين في المنطقة الحرة بدمشق والعاملون والإداريون في المنشآت الاستثمارية في استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية حيث أدلوا بأصواتهم في المركز الانتخابي في مبنى النافذة الواحدة في المنطقة الحرة بدمشق مؤكدين أن مشاركة السوريين بالانتخابات رسالة للعالم بأنهم مصممون على بناء دولتهم مهما تعاظمت التحديات.

«سانا»