عمال: السوريون يصنعون الفرح في يوم العرس الوطني

اللاذقية - لوريس عمران

لا يزال الإقبال كثيفاً للناخبين على مركز الاقتراع في شركة الصرف الصحي باللاذقية ، حيث بيّن سعيد وكيل رئيس اللجنة الانتخابية لـ(تشرين) أن الانتخابات تجري بحرية وضمن غرفة سرية و من حق أي مواطن أن يختار مرشحه الرئاسي.

بدوره، أكد العامل أحمد منصور في شركة الصرف الصحي المتواجد أمام الصندوق أن الحشود بدأت تتوافد منذ الصباح الباكر للمشاركة في الاستحقاق الدستوري واستمرت بكثافة طوال النهار .

وأكد الناخب تيسير عبد الله أن السوريين أثبتوا اليوم أنهم شعب صامد لا يلين ولا يمكن لأحد أن يملي عليه ما يفعله، وأضاف: نحن شعب يعشق الحياة ويصنع الفرح ويحول استحقاقاته الدستورية إلى أعراس وطنية .

من جهته، أشار الناخب فاطر علي إلى أن الانتخابات تعبر عن أمل السوريين الشرفاء بأن القادم أجمل بقيادة الرئيس المنتخب الذي سيتابع المضي بسورية نحو الغد المشرق، فيما أكد الناخب أحمد عباد أن السوريين متمسكين بهويتهم وانتمائهم برغم الحرب والدمار الذي خلفه الإرهاب وداعميه.