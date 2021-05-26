توافد كبير للمواطنين على صناديق الاقتراع في السويداء

السويداء – سهى الحناوي

أكد رؤساء المراكز الانتخابية الذين التقيناهم توافد المواطنين على صناديق الاقتراع منذ الصباح الباكر بشكل عفوي ولافت في مركز مديرية التربية في السويداء، حيث وصل مواطنون على اختلاف أعمارهم ليشاركوا بالانتخابات الرئاسية واختيار رئيس سورية للمرحلة المقبلة، وكذلك هو حال العاملين في مركز مجلس المدينة حيث كان الجميع يدلون بأصواتهم بكل شفافية.

وفي جولة لـ(تشرين) على عدد من المراكز الانتخابية في المدينة، استطلعت آراء بعض الناخبين الذين أكدوا أن مشاركتهم في الاستحقاق الرئاسي هي أقوى رد على المتآمرين وأعداء الوطن، مشددين على أن الشرعية والسيادة هي ملك الشعب وهو الوحيد صاحب القرار في اختيار من يمثله.

كما أكد آخرون أنهم أتوا لينتخبوا من أجل مستقبل سورية ووحدتها وسيادتها.

المواطن رامي العشعوش قال: إن قرار الشعب السوري بالتوجه الى صناديق الاقتراع هو شأن داخلي، والمشاركة الواسعة في الانتخابات وتحويلها الى عرس وطني هو صفعة قوية لأعداء الشعب السوري ولمن راهن على سقوط الدولة الوطنية وحكومتها الشرعية.

بدورها السيدة ريم أبو حسون أكدت أن إقبال السوريين المبهر على صناديق الاقتراع هو دليل واضح وصريح لانتصارنا على جميع أعداء الوطن.