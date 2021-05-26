تواصل الإقبال الشعبي إلى صناديق الاقتراع في اللاذقية

اللاذقية - سراب علي

يتواصل الإقبال الشعبي حتى الآن في مختلف المراكز الانتخابية منها المركز الانتخابي في مديرية الزراعة في اللاذقية، حيث أكد منذر حسن رئيس اللجنة الانتخابية للصندوق رقم ١٨ في مبنى مديرية الزراعة لـ(تشرين) أن الاقبال يتزايد في كل ساعة وهناك ازدحام شديد من قبل المواطنين المندفعين لأداء واجبهم الوطني.

وأشار حسن إلى أن هذا العرس الوطني الذي يتجسد على مستوى المحافظة و كل المحافظات دليل على أن الشعب تواق للفرح بعد سنين الحرب على بلده و يليق بهذا الشعب أن يحتفل بهذا الاستحقاق. لافتاً إلى أن العملية الانتخابية مستمرة، وتسير بسهولة و يسر .

وعبر عدد من المواطنين عن سعادتهم بالمشاركة بهذا اليوم التاريخي الذي سيتحدث عنه العالم بأجمعه.

و قال المواطن عثمان جبور: انتخبت بملء إرادتي والأكيد أن مشاركة الشعب السوري الواسعة ستقهر المزاودين على وطنيتنا.

وبعد أن مارستا حقهما في الانتخاب، قالت السيدتان عدلة و منى تيشوري: مشاركتنا اليوم هي جزء من رد الجميل للجيش العربي السوري و لدماء الشهداء التي حافظت على سورية برغم الحرب الإرهابية والعقوبات الاقتصادية الجائرة.