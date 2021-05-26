مع تمديد فترة الانتخابات.. أهالي اللاذقية مستمرون بالتصويت

اللاذقية - نهلة ابو تك

مع تمديد فترة الانتخابات حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً، لا يزال أهالي اللاذقية يتوافدون بكثافة إلى مراكز الاقتراع لممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم.

في المركز الانتخابي للاتحاد الرياضي، قال ماهر درويش – رياضي لـ(تشرين): مشاركتي اليوم في الانتخابات هي واجب وطني وحق مقدس من خلاله نحافظ على هويتنا الوطنية وعزتنا وكرامتنا وبقائنا .

بدوره، أكد سهيل إسماعيل – عضو في اللجنة الفنية لألعاب القوى أنه أدلى بصوته لأن هذه الانتخابات الرئاسية ستكون نقطة تحول في الحياة السورية، وخاصة في هذه الظروف، وأن ممارسة المواطن السوري لدوره الديمقراطي سيصنع مستقبل أكثر إشراقاً.

السيدة شيرين أحمد – عضو نادي تشرين الرياضي ترى أن المشاركة الواسعة في الانتخابات هي إثبات للعالم عن مدى التزام السوريين بقرارهم الوطني واختيارهم الصائب للمرشح الرئاسي الأجدر لقيادة سورية نحو مستقبل سوري مكلل برايات النصر والازدهار.

من جهتها، أكدت نهى سليمان – رياضية أنها أدلت بصوتها لمستقبل سورية الأفضل والأجمل، وهو انتصار لدماء الشهداء وتأكيد على الوحدة الوطنية واستقلالية القرار الوطني والمحافظة على استقلال وسيادة ووحدة سورية.