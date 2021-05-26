إقبال كبير للمواطنين لمراكز الانتخاب في حمص

حمص – إسماعيل عبد الحي

أكد رؤساء المراكز الانتخابية الذين التقيناهم توافد المواطنين على صناديق الاقتراع منذ الصباح الباكر بشكل عفوي ولافت وفي مركز الشهيد باسل المصطفى في مدينة حمص (حي الزهراء) جاء مواطنون على اختلاف أعمارهم ليشاركوا في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس سورية للمرحلة المقبلة، وكذلك هو حال العاملين في مركز اتصالات الزهراء في مدينة حمص حيث كان الجميع يدلون بأصواتهم بكل فرح وتحمل للمسؤولية في اختيار من يمثلهم في تصريح له أكد هاني نصرة رئيس اللجنة الانتخابية في المركز إقبال المواطنين الكبير مع استمرارية توافدهم بشكل لافت، وفي مركز مدرسة 6 تشرين أكد الأستاذ أيمن إدريس رئيس اللجنة أن الإقبال لايزال كثيفاً من قبل المواطنين الذي أتوا للإدلاء بأصواتهم معبرين عن فرحتهم بعرسهم الوطني .

الدكتور باسم ونوس مدير المركز الانتخابي في كلية الهندسة الكيميائية والبترولية بيّن أن الانتخابات الرئاسية تعكس إرادة وتصميم ورغبة الشعب السوري لتحدي المخطط الاستعماري الذي تتعرض له بلدنا سورية، وأكد شرعية الدولة السورية وحقها في ممارسة كل استحقاقاتها وضرورة مشاركة الشعب السوري بكل فئاته وأطيافه في هذا الاستحقاق الهام والمفصلي في تاريخ بلدنا فالمشاركة في هذه الانتخابات هي بمثابة وفاء لدماء شهداء وجرحى جيشنا العربي السوري.

نزار سلامة مدير المركز الانتخابي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية قال: إن إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده هو برهان على فشل جميع المحاولات والضغوط للنيل من سيادة شعبنا واستقلاله ودليل على سيادة سورية وكيانها القائم، مشيراً إلى الحالة الديمقراطية وشفافية الانتخابات ضمن الأطر الدستورية وثقة الشعب بدولته ودستوره ليفوز من يستحق أن يكون رئيساً للجمهورية العربية السورية .

من جهته لفت الأستاذ فراس قشعم مدير المركز الانتخابي في الإدارة المركزية إلى أن المشاركة في الاستحقاق واجب وطني وهي رسالة مهمة لأعداء سورية بأن الشعب السوري مصمم برغم كل أنواع الضغوط المفروضة على ممارسة حقه في انتخاب من يجد فيه الكفاءة والقدرة على قيادة سورية وإعادة إعمارها .

وأكد رائد عيسى مدير المركز الانتخابي في كلية الحقوق أن السوريين انتظروا 26 أيار بفارغ الصبر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية فالاستحقاق الدستوري اليوم هو دليل على استقلال القرار السوري وتعبير صادق عن الانتماء الوطني ووفاء لدماء شهدائنا واستكمال لانتصارات جيشنا الباسل، وإن مشاركتنا في الانتخابات دليل على وعي شعبنا وتسجيل نصر جديد على الإرهاب وداعميه .

عبد الله مقصود مدير المركز الانتخابي في كلية الطب البشري قال : إن الاستحقاق الرئاسي يأتي في مرحلة مفصلية من تاريخ سورية، فبعد صمود سورية ومحاربتها للإرهاب والانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري فإنه من الواجب اليوم استكمال هذا النهج بالمشاركة في الانتخابات وبناء مرحلة جديدة من عمر سورية .