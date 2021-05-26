مخرجة أرجنتينية: إجراء الانتخابات الرئاسية في سورية حدث مهم للعالم كله

أكدت المخرجة الأرجنتينية سوزانا أوفيدو أن إجراء الانتخابات الرئاسية في سورية في موعدها دليل على استقلالية قرارها الوطني ورفض الشعب السوري التدخلات الخارجية.

وقالت أوفيدو عضو المنصة العالمية لمناهضة الحروب إن إجراء الانتخابات الرئاسية في سورية في موعدها بالشكل الأمثل وبأكبر مشاركة رغم المواقف المعادية لها تمثل رسالة للعالم بأن سورية شعباً وحكومة مثال حقيقي يحتذى.

وأضافت أوفيدو أن اليوم هو يوم مهم بالنسبة لسورية وللعالم أجمع ولنا جميعاً نحن الذين نناضل من أجل عالم أكثر عدلاً.

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