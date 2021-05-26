الانتخابات الرئاسية 2021سياسة

مخرجة أرجنتينية: إجراء الانتخابات الرئاسية في سورية حدث مهم للعالم كله

أكدت المخرجة الأرجنتينية سوزانا أوفيدو أن إجراء الانتخابات الرئاسية في سورية في موعدها دليل على استقلالية قرارها الوطني ورفض الشعب السوري التدخلات الخارجية.

وقالت أوفيدو عضو المنصة العالمية لمناهضة الحروب إن إجراء الانتخابات الرئاسية في سورية في موعدها بالشكل الأمثل وبأكبر مشاركة رغم المواقف المعادية لها تمثل رسالة للعالم بأن سورية شعباً وحكومة مثال حقيقي يحتذى.

وأضافت أوفيدو أن اليوم هو يوم مهم بالنسبة لسورية وللعالم أجمع ولنا جميعاً نحن الذين نناضل من أجل عالم أكثر عدلاً.

سانا

قد يعجبك ايضا
الانتخابات الرئاسية 2021

أهالي جديدة يابوس وكفير يابوس والصبورة: نختار اليوم مستقبل سورية واستقرارها

الانتخابات الرئاسية 2021

آليات مجانية لنقل المرضى والجرحى إلى صناديق الاقتراع

دولي

الخارجية الروسية: ادّعاءات الجيش الأمريكي حول دوره بالانتصار على الإرهاب كاذبة

الانتخابات الرئاسية 2021

تزايد إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع في القرداحة