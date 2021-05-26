صحفي فرنسي: العملية الانتخابية تسير بشكل مرن ومنتظم ونزيه

“شاهدنا في سورية الحرية المطلقة وكل شخص اختار مرشحه الذي يريد دون أي ضغط من أحد”.. هذا ما عبر عنه الصحفي الفرنسي ايريك لوفيبر الذي يزور دمشق حالياً لتغطية الانتخابات الرئاسية، مبيناً أنه سيقوم بإعداد تقارير إعلامية وصحفية تنقل الصورة الحقيقية لما يحدث على الأرض إلى الرأي العام العالمي.

وفي تصريح لـ سانا من المركز الانتخابي في مدرسة الشهيد أحمد أومري للتعليم الأساسي بمنطقة ركن الدين بدمشق أكد لوفيبر أن العملية الانتخابية تسير بشكل مرن ومنتظم ونزيه مبيناً أنه شاهد العديد من المواطنين يختارون الرئيس الذي يريدون بأنفسهم.

ومن أهالي حي ركن الدين لفت عمار برعو إلى أن سورية اليوم بأكملها تحتفل في مشهد مميز يعكس صورة الشعب السوري الذي يقف صفاً واحداً لا يمكن لأي أحد كسره حيث خرج اليوم من تلقاء نفسه ليعبر عن رأيه ويقول كلمته بمفرده دون إملاءات خارجية.

من جهتها لفتت هبة قصار ربة منزل إلى أن المشاركة واجب على أي مواطن سوري يحمل هوية هذا البلد بينما عبر مصطفى التلاوي عن سعادته بالمشاركة بهذا الاستحقاق الدستوري الذي يعد انتصاراً جديداً لسورية على الإرهاب.

المحامية منال الزعيم عبرت عن سعادتها بمشاهدة إقبال المواطنين على الانتخاب وهو ما يثبت للعالم أجمع أن الشعب السوري متمسك بوحدة بلده وإظهار ذلك أمام العالم أجمع.