أهالي الميدان : الانتخابات رصاصة في وجه الأعداء

دمشق - منال الشرع

افتتحت مراكز الاقتراع في حي الميدان بدمشق أبوابها للمواطنين منذ الصباح الباكر حيث شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الناخبين.

«تشرين» قامت بجولة على بعض المراكز في منطقة الميدان ومن هذه المراكز مركز باب مصر في حي الميدان إذ قال أيمن محمد قاسم يطقان عضو لجنة في الصندوق الانتخابي: إن المركز شهد إقبالاً كثيفاً منذ الصباح الباكر ويجب على كل مواطن ممارسة حقه بالانتخابات ، فهذا اليوم يوم تاريخي بامتياز، مشيراً إلى أن الانتخابات تأتي استكمالاً لإرادة الصمود والتحدي التي بدأها أبناء الشعب السوري .

من جهته أكد محمد فتحي خطار مسؤول خدمات الحي أن اليوم هو عرس وطني بكل ما تحمل الكلمة من معانٍ، فأهمية إعطاء الصوت لمن يمتلك الكفاءة والقادر على تلبية حاجة الوطن والمواطن .

أما عبد الرحيم صادق فقال: قيامنا بالانتخاب اليوم واجب وطني وفرحة عارمة بالنصر ورسالة لكل العالم بأن السوريين يمارسون حقهم بالانتخاب الديمقراطي بمن يمثلهم .

ويشاطره الرأي محمد رضا أبو طبيخ فيقول: إن المواطنين عندما ينتخبون رئيس بلادهم اليوم يثبتون أنهم انتصروا على الإرهاب ودحره وأنهم يعبّرون عن إرادتهم وإصرارهم على متابعة حياتهم .

وفي مركز فوج الأشمر في حي الميدان ، قال محمد سامر مؤيد – أمين الصندوق في المركز: شهد المركز إقبالاً كثيفاً وهذا إن دلّ على شيء فإنه يدل على وعي المواطن السوري، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد وفق التعليمات وقانون الانتخابات العامة والمواطنون ينتخبون مرشحيهم بحرية وشفافية، فالانتخاب مسؤولية وطنية تقع على عاتق الناخبين وهي أمانة في اختيار ممثلهم .

بدوره أكد كلٌّ من المواطنين رحاب موسى ونيرمين سليمان الخليل ومحمد النبكي أنهم مارسوا حقهم الانتخابي بكل شفافية واختاروا مرشحيهم على أساس الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤوليات والعطاء .

وفي مركز ست الوفا في منطقة أبو حبل بالميدان ، قالت ريم أبو رجبة رئيسة المركز: تتواصل العملية الانتخابية وسط استمرار توافد الناخبين إلى المراكز الانتخابية لممارسة حقهم الدستوري ، مؤكدين أن هذا الاستحقاق هو نصر سياسي كبير يضاف إلى سجل الانتصارات التي يسطرها الجيش العربي السوري ضد الإرهاب.

المواطنة فاطمة المسلماني والمواطن إياد الحرش أكدا أهمية هذه الانتخابات في ظل ما تتعرض له سورية وشعبها من حرب إرهابية واقتصادية، مؤكدين أن صوت الناخب اليوم يعلو على صوت الإرهاب ورصاصة في وجه الأعداء .

كما أشارت كلٌّ من بتول مجذوب وعبير محسن إلى أن الصندوق الانتخابي هو الحكم والفيصل في هذا اليوم التاريخي ويمثل العدل والمساواة وأن واجب الناخب في اختيار ممثله هو مسؤولية وطنية بامتياز ..