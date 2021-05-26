أبناء حمص: الاستحقاق الرئاسي انطلاقة حقيقية لسورية نحو مستقبل أجمل

حمص - هالة حلو

شهدت المراكز الانتخابية في حمص إقبالاً كثيفاً منذ ساعات الصباح الأولى من مختلف الفئات العمرية ومن النساء والرجال على حد سواء، وتشهد حمص القديمة منذ الصباح قدوماً كثيفاً ومستمراً للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، وقال خالد عبد الكريم الجندي رئيس المركز الانتخابي في مركز انطانيوس حنا: اليوم هو يوم مميز في تاريخ سورية، فالناس مقبلون بفرح وحماس للمشاركة في الانتخابات وإعطاء صوتهم لمن يريدون في ظروف انتخابية مثالية ، مشيراً إلى أن الانتخابات هي انتصار فعلي لسورية متمم لكل انتصاراتها السابقة.

بدورهم عبر الكثير من المواطنين عن حماسهم للقدوم من منطلق حقهم في الانتخاب وواجبهم تجاه وطنهم، فقال دحام حداد: هذا عرس حقيقي للوطن وانطلاقة حقيقية لسورية نحو مستقبل أجمل، ونحن كناخبين لنا مطلق الحرية في إعطاء صوتنا لمن يضمن الاستقرار ويعيد عجلة التنمية لهذا البلد الذي يعيش ظروفاً صعبة منذ عشر سنين.