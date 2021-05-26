إقبال كبير على المراكز الانتخابية في مدينة بانياس

طرطوس - رفاه نيوف

ما زالت المراكز الانتخابية في محافظة طرطوس حتى الساعة تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى إلى المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ففي المركز الثقافي في بانياس صوَّت شباب بانياس لمن يرون فيه الأمل لمستقبل أفضل وأجمل لهم، مستقبل فيه الأمن والأمان و فرص عمل بحسب المهندسة كندة عبد الهادي.

وقد شهد مركز إعدادية الشهيد ثائر الجهني في حي المروج إقبالاً جماهيرياً لافتاً حيث اجتمع المواطنون حاملين الأعلام وأقاموا حلقات الدبكة ورددوا الصيحات والأهازيج الوطنية احتفالاً بهذا اليوم الكبير.

الستيني عدنان رسلان وصل إلى المركز قبل موعد افتتاح الصناديق مؤكداً أنه كان ينتظر هذا اليوم ليجدد ولاءه وحبه للوطن.

أما مريم علي ناصر أخت شهيد من قرية الزللو فأكدت أن مشاركتها اليوم وفاء لتضحيات الشهداء وآلام الجرحى، ومحاولة منها كغيرها من السوريين لرد الدين و لإكمال مسيرة بناء الوطن وحمايته من أي اعتداء.