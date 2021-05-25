الانتخابات الرئاسية 2021سياسة

المفتي حسون لوفد روسي: الوفود الدولية القادمة لمواكبة الانتخابات ستلمس تعافي سورية

أكد المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون خلال لقائه وفد جمهورية روسيا الاتحادية الخاص بمواكبة عملية الانتخابات الرئاسية أن إنجاز الانتخابات يأتي في مرحلة تعافي سورية وخروجها من الحرب وأن الوفود التي جاءت لتواكبها ستلمس ذلك.

ولفت المفتي حسون إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون السورية ـ الروسية على مختلف الصعد، معرباً عن تقديره لما قدمه الشعب والقيادة في الاتحاد الروسي لسورية في حربها ضد الإرهاب.

بدورهم بين عدد من أعضاء الوفد أن بعضهم شارك منذ عام 2014 في مواكبة الانتخابات في سورية ،معربين عن أملهم بأن يعود الأمن والاستقرار لكل الأراضي السورية وان تتخلص من آثار الحصار الاقتصادي الجائر عليها.

وكان الوفد وصل أمس إلى سورية بدعوة من مجلس الشعب لمواكبة الانتخابات ويمثل مختلف الهيئات التشريعية الروسية المتمثلة بمجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية ومجلس الدوما والغرفة الاجتماعية لروسيا الاتحادية.

سانا

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