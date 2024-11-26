الرئيس الأسد يصدر قانون إحداث وزارة «التربية والتعليم» تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1944‏

بهدف إعادة تنظيم الهيكل الوظيفي لوزارة التربية وتطوير أهدافها وتوسيع مهامها بما يواكب التطورات والتغيرات ‏التي طرأت على أنواع التعليم وأنماطه ووسائله ومراحله.. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (31) ‏القاضي بإحداث “وزارة التربية والتعليم” لتحل محل الوزارة المحدثة بموجب القانون رقم (121) لعام 1944 ‏وتعديلاته، في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات‎.‎

ووفق القانون يتم تشكيل مجلس أعلى للتربية يتولى مهام وصلاحيات جديدة وواسعة تعتمد على فكرة اتخاذ القرار ‏الجماعي بناء على الكفاءات والخبرات الداخلة في تشكيله، كما تم من خلال القانون إعادة تنظيم المسائل والأمور ‏الخاصة بالمراحل التعليمية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي والمسائل الخاصة بالوثائق والشهادات التي تمنحها ‏وزارة التربية، وآلية توزيع الكتب المدرسية، بالإضافة إلى إحداث مكاتب لممارسة المهنة في الوزارة والمديريات ‏التابعة لها بغية ربط التعليم بالمجتمع وبما يحقق إيراداً إضافياً للمعلمين والمدرسين والإداريين في الوزارة‎.‎

وفيما يلي النص الكامل للقانون‎:‎

القانون رقم ( 31‌‎ ‌‏)‏

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور‎.‎

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-5-1446 هجري الموافق 20-11-2024ميلادي‎.‎

يصدر ما يلي‎:‎

الفصل الأول

التعريفات

المادة 1‌‎-‎

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها‎:‎

‎– ‎الوزارة: وزارة التربية والتعليم‎.‎

‎– ‎الوزير: وزير التربية والتعليم‎.‎

‎– ‎المجلس: المجلس الأعلى للتربية والتعليم‎.‎

‎– ‎المتعلم: الطفل في مرحلة رياض الأطفال، والتلميذ في مرحلة التعليم الأساسي، والطالب في مرحلة التعليم ‏الثانوي والمعاهد التربوية والتعليمية التابعة للوزارة‎.‎

‎– ‎مرحلة التعليم ما قبل الجامعي: تشمل مرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي ومرحلة التعليم الثانوي ‏والمعاهد التربوية والتعليمية التابعة للوزارة‎.‎

الفصل الثاني

الإحداث والأهداف والمهام

المادة 2‌‎ –‎

تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة تسمى “وزارة التربية والتعليم” تحل محل الوزارة المحدثة بموجب ‏القانون رقم (121) لعام 1944 وتعديلاته، في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات‎.‎

المادة 3‌‎ –‎

يهدف هذا القانون إلى بناء أجيال متعاقبة تحمل العلم والمعرفة والقيم الأخلاقية والمبادئ الوطنية التي تسهم في ‏تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإدارة وتطوير العمليتين التربوية والتعليمية في ضوء السياسة العامة للدولة ‏لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وفق نظم وأساليب التعليم الحديثة‎.‎

المادة 4‌‎ –‎

تتولى الوزارة المهام الآتية‎:‎

‏‌أ- تنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجهاتها في كل ما يتعلق بشؤون التربية والتعليم في مرحلة التعليم ما قبل ‏الجامعي‎.‎

‏‌ب- تكوين المتعلم وبناؤه بناءً متوازناً ومتكاملاً وشاملاً، قادراً على اكتساب القيم والمعارف والمهارات وإنتاجها ‏واستثمارها‎.‎

‏‌ج- تخطيط العمليتين التربوية والتعليمية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وفق خطط التنمية الشاملة والمستدامة ‏وإدارتها وتطويرها‎.‎

‏‌د- تعزيز مكانة المعلم ودعمه، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتأهيله وتدريبه وفق أساليب التعليم الحديثة‎.‎

‏‌ه- إعداد المناهج الدراسية المتطورة لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي في ضوء السياسة العامة للدولة‎.‎

‏‌و- توفير الكتب المدرسية والمراجع والمواد التدريسية المساعدة لها في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، للوزارة ‏وللجهات العامة الأخرى، اللازمة لحسن سير العمليتين التربوية والتعليمية‎.‎

‏‌ز- وضع الخطط والبرامج الكفيلة بالارتقاء بالتعليم المهني والتقني وربطه بسوق العمل وفق متطلبات التنمية ‏الشاملة والمستدامة‎.‎

‏‌ح- الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج في الجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بها‎.‎

‏‌ط- الإشراف على المؤسسات التعليمية الخاصة في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، ومتابعة عملها، وفق أحكام ‏القوانين والأنظمة النافذة‎.‎

‏‌ي- اقتراح مشروعات الصكوك التشريعية الناظمة لعمل المؤسسات التربوية والتعليمية لمرحلة التعليم ما قبل ‏الجامعي‎.‎

‏‌ك- تمثيل الجمهورية العربية السورية في المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالتربية والتعليم في ‏مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وفق القوانين والأنظمة النافذة‎.‎

‏‌ل- توثيق التعاون التربوي والتعليمي مع الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالتربية والتعليم ‏في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وفق القوانين والأنظمة النافذة‎.‎

‏‌م- تعزيز العلاقة بين المدرسة والأسرة والمجتمع والمنظمات الشعبية ونقابة المعلمين والمنظمات غير الحكومية في ‏مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، لضمان الوصول لعمليتين تربوية وتعليمية سليمتين ومتكاملتين‎.‎

‏‌ن- توفير مقومات ومتطلبات العمليتين التربوية والتعليمية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، ووضع معايير ‏تقييمهما وضمان جودتهما‎.‎

‏‌س- تأمين مستلزمات وتجهيزات العمليتين التربوية والتعليمية وأعمال الصيانة اللازمة لهما، بالتنسيق مع الجهات ‏المعنية‎.‎

الفصل الثالث

المجلس الأعلى للتربية والتعليم

المادة 5‌‎-‎

‏‌أ- يؤلف في الوزارة مجلس يسمى “المجلس الأعلى للتربية والتعليم” وفق الآتي‎:‎

‎– ‎الوزير رئيساً

‎– ‎معاونا الوزير عضوين

‎– ‎معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي المختص عضواً

‎– ‎اثنان من أعضاء الهيئة التدريسية في كليات التربية في الجامعات الحكومية عضوين

‎– ‎مدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية عضواً

‎– ‎مدير مركز القياس والتقويم التربوي عضواً

‎– ‎رئيس هيئة التميز والإبداع عضواً

‎– ‎نقيب المعلمين عضواً

‎– ‎رئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة عضواً

‎– ‎رئيس منظمة طلائع البعث عضواً

‎– ‎خمسة من الخبراء في التربية والتعليم أعضاء

‏‌ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة، ولا يعد اجتماع المجلس قانونياً إلا ‏بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي ‏حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس‎.‎

‏‌ج- يسمي الوزير أحد العاملين في الوزارة أميناً للسر ومقرراً للمجلس‎.‎

‏‌د- للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً لحضور اجتماعاته دون أن يكون له الحق في التصويت‎.‎

‏‌ه- يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون تسمية الخبراء بناء على اقتراح من الوزير، وتسمية ‏عضوي الهيئة التدريسية في كليات التربية بناء على اقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي‎.‎

‏‌و- تحدد مكافآت أعضاء المجلس عن حضور جلسات المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء‎.‎

‏‌ز- تحدد مدة ولاية المجلس بالنسبة لعضوي الهيئة التدريسية في كليات التربية والخبراء، بسنتين قابلتين للتجديد ‏لمرة واحدة‎.

‏‌ح- يحدد نظام عمل المجلس في التعليمات التنفيذية‎.‎

المادة 6‌‎ –‎

يتولى المجلس المهام الآتية‎:‎

‏‌أ- متابعة تنفيذ إستراتيجية التعليم وما يتفرع عنها من معايير وقواعد تواكب التطورات الحديثة في التعليم، وتطويع ‏التربية والتعليم في خطط التنمية الشاملة، وحل المشكلات التي تواجه هذه الخطط‎.‎

‏‌ب- وضع الخطط اللازمة لتنفيذ سياسة التربية والتعليم التي تضعها الدولة، ومتابعة تنفيذها، وربطها بخطط التنمية ‏الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطويرها‎.‎

‏‌ج- وضع الأسس والمعايير الكفيلة بالارتقاء بدور المعلم، وتعزيز مكانته في المجتمع‎.‎

‏‌د- إقرار الخريطة المدرسية على مستوى الجمهورية العربية السورية، وما يبنى على ذلك من دعم اتخاذ القرارات ‏التربوية والتعليمية السليمة في خدمة التعليم وأهدافه‎.‎

‏‌ه- اعتماد الخطط والمناهج الدراسية، واعتماد قواعد تقويمها وتقييمها‎.‎

‏‌و- ربط التعليم بسوق العمل وريادة الأعمال، ورفع كفاءة التعليم المهني والتقني بالتنسيق مع الجهات المعنية‎.‎

‏‌ز- وضع الأسس والمعايير الكفيلة بالارتقاء بالتعليم الخاص‎.‎

‏‌ح- اعتماد أنواع التعليم في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وأنماطه وأساليبه‎.‎

‏‌ط- وضع القواعد والمعايير الخاصة بتعيين الكوادر التعليمية، وتقييم أدائها‎.‎

‏‌ي- إقرار الأنظمة الداخلية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي‎.‎

‏‌ك- إقرار خطط ومواد المناهج الدراسية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي‎.‎

الفصل الرابع

صلاحيات الوزير

المادة 7‌‎ –

يعد الوزير الرئيس الإداري الأعلى للوزارة، ويشرف على أعمالها كافة، وأعمال الجهات التابعة لها والمرتبطة بها، ‏وهو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف، ويمثل الوزارة أمام القضاء والغير، ويمارس الصلاحيات المنوطة به ‏بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة، ويتولى على وجه الخصوص الآتي‎:‎

‏‌أ- تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يخص مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة‎.‎

‏‌ب- الإشراف على متابعة تنفيذ خطط الوزارة وإصدار القرارات اللازمة لذلك، ومتابعة وتقييم تقارير إنجازها‎.‎

‏‌ج- إصدار القرارات التنفيذية لقرارات المجلس، ومتابعة تنفيذها‎.‎

‏‌د- إعداد الخريطة المدرسية على مستوى الجمهورية العربية السورية، وما يبنى على ذلك من دعم اتخاذ القرارات ‏التربوية والتعليمية السليمة لخدمة التعليم وأهدافه‎.‎

‏‌ه- إعداد الأنظمة الداخلية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي‎.‎

‏‌و- إعداد خطط ومواد المناهج الدراسية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي‎.‎

المادة 8‌‎ –‎

للوزير معاونان أو أكثر، تحدد مهامهما وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة‎.‎

الفصل الخامس

المراحل التعليمية

المادة 9‌‎ –‎

تشمل مرحلة التعليم ما قبل الجامعي المراحل الآتية‎:‎

‏‌أ- مرحلة رياض الأطفال: وهي مرحلة غير إلزامية‎.‎

‏‌ب- مرحلة التعليم الأساسي: وهي مرحلة إلزامية، مدتها تسع سنوات، وتقسم إلى حلقتين‎:‎

‎1- ‎الحلقة الأولى: من الصف الأول إلى الصف السادس‎.‎

‎2- ‎الحلقة الثانية: من الصف السابع إلى الصف التاسع‎.‎

‏‌ج- مرحلة التعليم الثانوي: مدتها ثلاث سنوات، وتكون على النحو الآتي‎:‎

‎1- ‎مرحلة التعليم الثانوي العام: من الصف الأول الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي‎.‎

‎2- ‎مرحلة التعليم الثانوي المهني: من الصف الأول الثانوي المهني إلى الصف الثالث الثانوي المهني‎.‎

‏‌د- مرحلة المعاهد التابعة للوزارة: مدة الدراسة فيها سنتان‎.‎

المادة 10‌‎ –‎

‏‌أ- تحدد المناهج التعليمية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي ونظام الإدارة فيها بقرار من المجلس‎.‎

‏‌ب- يحدد نظام امتحان الشهادة الثانوية بفروعها كافة بمرسوم‎.‎

‏‌ج- تحدد تعويضات أعمال الامتحانات العامة وامتحانات المواد المتممة واختبار الترشح للقبول للتقدم لامتحانات ‏الثانوية العامة والمهنية في الوزارة والجهات العامة الأخرى بمرسوم‎.‎

الفصل السادس

الوثائق والشهادات

المادة 11‌‎ –‎

تمنح الوزارة الوثائق والشهادات الآتية‎:‎

‏‌أ- وثيقة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الحلقة الأولى – الصف السادس‎.‎

‏‌ب- وثيقة وشهادة مرحلة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية‎.‎

‏‌ج- وثيقة وشهادة الدراسة الثانوية بفروعها كافة والثانوية الشرعية‎.‎

‏‌د- وثائق وشهادات التخرج من المعاهد التابعة للوزارة‎.‎

المادة 12‌‎ –‎

تعد الوزارة الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الوثائق والشهادات المنصوص عليها في المادة /11/ من هذا القانون‎.‎

الفصل السابع

الكتب المدرسية

المادة 13‌‎ –‎

تتولى الوزارة توفير الكتب المدرسية بأشكالها كافة وفق الآتي‎:‎

‏‌أ- بالنسبة لتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي في جميع المدارس العامة، يتم توزيع الكتب المدرسية مجاناً ولمرة واحدة ‏فقط في العام الدراسي‎.‎

‏‌ب- بالنسبة لطلاب مرحلة التعليم الثانوي والمعاهد التابعة للوزارة، ولتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي بعد المرة ‏الأولى، يتم بيع الكتب المدرسية وفقاً للأسعار التي تحددها المؤسسة العامة للطباعة بعد موافقة الوزير‎.‎

‏‌ج- بالنسبة للمتعلمين في المؤسسات التعليمية الخاصة، يتم بيع الكتب المدرسية وفقاً للأسعار التي تحددها ‏المؤسسة العامة للطباعة بعد موافقة الوزير‎.‎

الفصل الثامن

مكتب ممارسة المهنة

المادة 14‌‎ –‎

‏‌أ- يحدث في الوزارة والجهات المرتبطة بها، ومديريات التربية في المحافظات، مكاتب لممارسة المهنة، بغية ‏ممارسة مهنة التعليم والتأهيل والتدريب المهني وتقديم الاستشارة وفق عقود تبرمها الوزارة أو الجهات المرتبطة ‏بها مع إحدى جهات القطاع الخاص في مجال اختصاص هذه المكاتب‎.‎

‏‌ب- تودع الإيرادات الناجمة عن إبرام العقود المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حساب مصرفي خاص ‏يفتتح باسم الوزارة لدى أحد المصارف العامة، ويتم تحريك الحساب من قبل الوزير والمحاسب مجتمعين‎.‎

‏‌ج- توزع المبالغ الناجمة عن العقود المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق الآتي‎:‎

‎1- ‎نسبة 40% أربعين بالمئة يتم توزيعها في نهاية كل عام على جميع المعلمين والمدرسين والإداريين في ‏الوزارة‎.‎

‎2- ‎نسبة 60% ستين بالمئة توزع على المعلمين والمدرسين والإداريين الذين ينفذون العقد المبرم مع مكتب ‏ممارسة المهنة، وصندوق نقابة المعلمين‎.‎

‏‌د- تحدد بقرار من الوزير سنوياً أسس ونسب توزيع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة‎.‎

الفصل التاسع

أحكام ختامية

المادة 15‌‎ –‎

يُعد جميع العاملين الدائمين في وزارة التربية المحدثة بموجب القانون رقم (121) لعام 1944 وتعديلاته منقولين ‏حكماً مع شواغرهم إلى الوزارة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون وبأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون ‏بقدمهم المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المؤقتون والمندوبون والمتعاقدون والموسميون بأوضاعهم الحالية وفقاً ‏للقوانين والأنظمة النافذة‎.‎

المادة 16‌‎ –‎

يصدر الهيكل الوظيفي للوزارة متضمناً الملاك العددي بمرسوم‎.‎

المادة 17‌‎ –‎

تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير‎.‎

المادة 18‌‎ –‎

يلغى القانون رقم (121) لعام 1944 وتعديلاته‎.‎

المادة 19‌‎ –‎

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‎.‎

دمشق في 24 -5 -1446 هجري الموافق لـ 26 -11 -2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد