إصدار قانون الضريبة الموحد وتنظيم جباية الضرائب واعتماد الأتمتة مقترحات جلسة الحوار التمويني بدرعا

درعا – وليد الزعبي

شهدت جلسة الحوار التي نظمتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة درعا اليوم، نقاشات مفصلة حول المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ الناظم لعمل الشركات في سورية.

وأوصت الجلسة التي أدارها مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عادل الصياصنة بتعديل القوانين المالية والضريبية لتسمح بحماية التاجر لدى قبول أسعار حوامل الطاقة وأجور النقل بناءً على أسعار السوق دون التقييد بتقديم فواتير نظامية.

كما اقترحت الإسراع بإصدار قانون الضريبة الموحدة وتنظيم عملية جباية الضرائب من المصدر سواء كان صناعياً أو مستورداً مروراً بمختلف حلقات الوساطة التجارية، وطالبت برفع رقم الأعمال المالي لتحديد طبيعة المكلف.

وتناولت أهمية منح الشركات المساهمة التراخيص باسمها الاعتباري، وتبسيط إجراءات الترخيص وفتح بابه من دون الإلزام بالمناطق الصناعية لتعثر استكمالها ولعدم وجود مدينة صناعية في درعا، والعمل على اعتماد الأتمتة، سواء لجهة إجراءات الترخيص الخاصة بإنشاء الشركات بما يسرع الحصول عليها، أو لجهة ترتيب الضرائب واستيفائها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بعمل الشركات.

حضر الجلسة نائبا رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة درعا وعدد من أعضاء المجلس، إضافة إلى مديري الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والسجل التجاري وعدد من كوادر تلك المديريات، بالإضافة لمختصين قانونيين واقتصاديين وتجار وصناعيين وإعلاميين وغيرهم من المهتمين.