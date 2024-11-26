الإعلان عن فرصة استثمارية لإنشاء أول منطقة تخصصية تكنولوجية ‏بالديماس

دمشق- تشرين

أعلنت هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقانة ‏المعلومات اليوم عن طرح فرصة استثمارية لإنشاء أول منطقة تخصصية ‏تكنولوجية في الديماس مقابل مجمع صحارى السياحي بريف دمشق.‏

‏ويهدف إحداث هذه المنطقة وفق بيان للهيئة والوزارة اليوم ‏إلى جذب وتوطين تقانات المعلومات والتصنيع التكنولوجي من خلال جمع ‏الفعاليات الصناعية والتجارية والخدمية العاملة في قطاع الاتصالات وتقانة ‏المعلومات مع مزودي الخدمات اللوجستية والمتكاملة في مكان واحد وفق بيئة ‏عمل متكاملة تتضمن ميزات وخدمات تساعد وتسهل عملها وتطور منتجاتها ‏داخل سورية بأقل التكاليف.‏

كما يسعى مشروع إحداث هذه المنطقة إلى جذب الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، ‏وتوطين الخبرات المحلية والعالمية، وتبادل الخبرات، إضافة إلى توفير ‏فرص استثمارية محلية وإقليمية وعالمية، وكذلك استقطاب الجامعات ومراكز ‏التدريب العاملة في هذا المجال للمشاركة في تنمية وتطوير الصناعات ‏التقنية.‏

ودعت هيئة الاستثمار السورية من يود الاشتراك مراجعة مديرية الشؤون ‏القانونية والخدمات في مبناها الكائن في ساحة السبع بحرات بدمشق للحصول على ‏دفتر الشروط النموذجي المعد لهذه الغاية، على أن يستمر تقديم العروض إلى ‏ديوان الهيئة حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الواقع في 10 – 12 ‌- 2024.‏