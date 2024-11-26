الإعلان عن فرصة استثمارية لإنشاء أول منطقة تخصصية تكنولوجية بالديماس
دمشق- تشرين
أعلنت هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات اليوم عن طرح فرصة استثمارية لإنشاء أول منطقة تخصصية تكنولوجية في الديماس مقابل مجمع صحارى السياحي بريف دمشق.
ويهدف إحداث هذه المنطقة وفق بيان للهيئة والوزارة اليوم إلى جذب وتوطين تقانات المعلومات والتصنيع التكنولوجي من خلال جمع الفعاليات الصناعية والتجارية والخدمية العاملة في قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات مع مزودي الخدمات اللوجستية والمتكاملة في مكان واحد وفق بيئة عمل متكاملة تتضمن ميزات وخدمات تساعد وتسهل عملها وتطور منتجاتها داخل سورية بأقل التكاليف.
كما يسعى مشروع إحداث هذه المنطقة إلى جذب الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، وتوطين الخبرات المحلية والعالمية، وتبادل الخبرات، إضافة إلى توفير فرص استثمارية محلية وإقليمية وعالمية، وكذلك استقطاب الجامعات ومراكز التدريب العاملة في هذا المجال للمشاركة في تنمية وتطوير الصناعات التقنية.
ودعت هيئة الاستثمار السورية من يود الاشتراك مراجعة مديرية الشؤون القانونية والخدمات في مبناها الكائن في ساحة السبع بحرات بدمشق للحصول على دفتر الشروط النموذجي المعد لهذه الغاية، على أن يستمر تقديم العروض إلى ديوان الهيئة حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الواقع في 10 – 12 - 2024.