“صفحات منسية من تاريخ المسرح السوري”.. محاضرة للناقد والكاتب المسرحي جوان جان

تشرين- لمى بدران:

قدّم الناقد والكاتب المسرحي جوان جان اليوم محاضرة في مسرح القباني حملت عنوان “صفحات منسية من تاريخ المسرح” تناول فيها صوراً محدودة ومنتقاة من تاريخ غني وواسع يتمتع به المسرح السوري الذي هو بحاجة إلى جهود جماعية لأرشفته وحفظه وتسجيل ما خفي من تفاصيله وما نُسي من أسماء أعلامه ومؤسسيه ومبدعيه.

ركّز المُحاضر في البداية على تفاصيل غير معروفة حول التجارب المحدودة فيما عُرِف بمسرح خيال الظل الذي شهدته مقاهي دمشق وحلب والذي اطلع عليه رائد المسرح السوري والعربي أحمد أو خليل القباني قبل الشروع بمغامرته المسرحية، ورأى أن تجربة القباني حظيت باهتمام بالغ من قبل مؤرخي المسرح السوري والعربي، وأُشبعت بحثاً ودراسة، وهناك معلومات ولمحات أخرى في طي النسيان حاول أن يذكّرنا بها أكثر.

ومما ذكرّنا به من عشرينيات القرن الماضي النشاط الملحوظ لفرق المسرح المدرسي في حلب تحديداً، ضارباً الأمثلة عن مسرحيات وروّاد تلك الفترة، إذ توازى هذا النشاط حسبما ذكر مع حراك مماثل في حمص، في الوقت التي شهدت فيه دمشق حركة لافتة للنظر على صعيد محاولات البحث عن نص مسرحي سوري يعكس واقع المجتمع السوري، وقد جهدت آنذاك بعض المجلات التي كانت تصدر في ذلك الوقت في إيجاد هذا النص عن طريق إقامة مسابقات في الكتابة المسرحية.

انتقل جان بحديثه خلال المحاضرة إلى فترة الخمسينيات التي شهدت في نهايتها تأسيس المسرح القومي في وزارة الثقافة، مسترجعاً أول مسرحية قدمها المسرح القومي بدمشق والتي كانت بعنوان “براكساجورا” للمخرج رفيق الصبان وهي مسرحية من الأدب المسرحي اليوناني القديم، لافتاً إلى تأسيس مسرح الشعب بعده أيضاً، لينتهي كتجربة في العام 1976 وليحل محله مسرح حلب القومي الذي انطلق في ذلك العام وبقي يقدم عروضه المسرحية حتى يومنا هذا.

ثم وصل إلى عقد السبعينات الذي شهد عدداً من المحطات الهامة في رحلة المسرح السوري، أبرزها تأسيس المعهد العالي للفنون المسرحية، وتوالي إقامة دورات مهرجان دمشق المسرحي الذي انطلق في العام 1969 برعاية نقابة الفنانين، وتأسيس مجلة “الحياة المسرحية”، وازدهار عروض المسرح الشعبي.. كذلك انطلاق عروض مهرجان المسرح العمالي، ليشير هنا إلى أبرز ملامح الحركة المسرحية وظواهرها في هذه الفترة، مستذكراً الأسماء التي لمعت حينها كتابة وتمثيلاً.

الجدير ذكره أن هذه المحاضرة تأتي في إطار مشاركة مديرية المسارح والموسيقا باحتفالية أيام الثقافة السورية التي تجري حالياً بعدد كبير من الفعاليات الإبداعية المتنوعة، والتي تأتي احتفاءً بالذكرى السادسة والستين من تأسيس وزارة الثقافة السورية.