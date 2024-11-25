طلاب المعهد الصناعي الأول بدمشق يركّبون منظومة الطاقة الشمسية لمديرية التعليم المهني والتقني

تشرين- دينا عبد:

نجح طلاب مهنة “التقنيات الكهربائية” في المعهد الصناعي الأول بدمشق في تركيب منظومة الطاقة الشمسية لمديرية التعليم المهني والتقني بطاقة ٥٠٠٠ واط، وذلك ضمن التدريبات العملية لمادة الطاقات المتجددة، بإشراف المدرس أحمد الزعبي ومدير المدرسة خليل أسعد.

مدير التعليم المهني في وزارة التربية محمد عبد الحميد وفي تصريح لـ”تشرين” بيّن أن هذه الألواح تم توزيعها على الثانويات ليتم تركيبها تباعاً.

قائلاً: بعد أن حصلنا على موافقة وزير التربية، تم السماح لطلاب المعهد بتركيبها بإشراف المدرس المختص، علماً أن الطلاب يقومون بالتدريبات العملية من أجل زيادة خبرتهم.

وأضاف مدير التعليم المهني: في العام الماضي أدخلنا مهنة الطاقات المتجددة ضمن الاختصاصات الموجودة، وهذه المهنة أحدثت تقاطعاً بينها وبين مهنة التقنيات الكهربائية، فقمنا بدمج الطاقات المتجددة مع التقنيات الكهربائية نظراً لوجود مادة مشتركة بما يخص الطاقات المتجددة من تركيب وصيانة والتعرف على جميع أنواع الطاقات.

يذكر أن مهنة التقنيات الكهربائية من المهن التي تم تحديثها بما يتوافق مع سوق العمل بإضافة مواد تهتم بالطاقات المتجددة ضمن التعليم المهني، حيث يتم تدريب الطلاب على تركيب وصيانة منظومات الطاقة بكل أنواعها.