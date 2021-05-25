الكرملين: بوتين وبايدن يلتقيان في الـ 16 من الشهر المقبل

أعلن الكرملين اليوم أنه تم الاتفاق على عقد محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في جنيف في الـ 16 من حزيران المقبل لبحث قضايا الاستقرار الاستراتيجي وحل النزاعات الإقليمية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن خدمة الكرملين الصحفية قولها في بيان “وفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه يعقد رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين محادثات مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن في الـ 16 من حزيران في جنيف”.

وأضاف البيان أن الرئيسين سيناقشان وضع وآفاق تطوير العلاقات الروسية الأمريكية وقضايا الاستقرار الاستراتيجي فضلاً عن القضايا الحيوية بما في ذلك التعاون في مكافحة جائحة فيروس كورونا وتسوية النزاعات الإقليمية.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميترى بيسكوف أكد أمس الأول أن عقد لقاء قمة بين بوتين وبايدن مهم لتجاوز الوضع المتوتر في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أطلع بوتين بالتفصيل على نتائج محادثاته مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في عاصمة ايسلندا ريكيافيك.

سانا