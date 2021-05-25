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الغارديان: مخاوف من انهيار تام للأنظمة الصحية بسبب كورونا

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن نقص الأوكسجين يهدد بانهيار تام للأنظمة الصحية في عشرات الدول حول العالم مع استمرار جائحة كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن مكتب الصحافة الاستقصائية حلل بيانات خاصة بعدة منظمات لتحديد الدول الأكثر عرضة لخطر نفاد مخزون الأوكسجين ووجد أن 19 دولة بما فيها الهند والفلبين تواجه خطراً كبيراً بعد تسجيل زيادة هائلة في الطلب على الأوكسجين منذ آذار الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى وجود مخاوف متزايدة من مواجهة دول آسيوية وإفريقية لهذا الخطر بما فيها نيجيريا وملاوي وزيمبابوي التي لديها أنظمة أوكسجين ضعيفة أصلاً.

وسبق أن شهدت الهند أزمة أوكسجين خانقة مؤخراً مع ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 26 مليوناً و948874.

«سانا»

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