الصحة: 70 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 11 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 11 حالة ووفاة 6 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 24187 شفيت منها 21560 وتوفيت 1740 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الاثنين 24 أيار 2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

15 في دمشق

9 في حلب

8 في السويداء

7 في درعا

6 في طرطوس

6 في دير الزور

5 في ريف دمشق

4 في حماة

4 في اللاذقية

3 في حمص

2 في الرقة

1 في الحسكة

=الشفاء:

6 في دمشق

5 في اللاذقية

=الوفاة:

2 في دمشق

2 في اللاذقية

1 في حمص

1 في حلب