انطلاق معارض سورية التخصصية بمشاركة 300 شركة محلية وأجنبية

بمشاركة أكثر من 300 شركة محلية وأجنبية انطلقت اليوم فعاليات معارض سورية التخصصية في البناء والصناعة والمياه والكهرباء والطاقة المتجددة في مدينة المعارض على طريق مطار دمشق الدولي.

وتتضمن معارض سورية التخصصية التي تنظمها مؤسسة طيارة للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتعاون مع وزارتي الصناعة والأشغال العامة والإسكان وبدعم من اتحاد غرف التجارة السورية ونقابة المهندسين وغرفة صناعة دمشق وريفها المعرض السوري الدولي للبناء والتشييد والبنى التحتية «تنكو بيلد» والمعرض السوري لأعمال الإلكتروميكانيك والتبريد والتكييف والتدفئة والتهوية «سيريا ميب» والمعرض السوري الصناعي الدولي «سينكس» للآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج والتعبئة والتغليف والبلاستيك وجناح «سيريا إينيرجي» للطاقة والكهرباء والأتمتة الصناعية وجناح «واتيكس» لأشغال المياه.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف في تصريح للصحفيين أن المعارض تأتي في إطار سعي الحكومة للتحضير لمرحلة إعادة الإعمار ووضع أرضية مناسبة لانطلاقتها لافتاً إلى التنوع الكبير في اختصاصات الشركات السورية المحلية وشركات الدول الصديقة وخاصة الشركات الإيرانية التي ستكون شريكة في عمليات إعادة الإعمار والبناء في سورية خلال المرحلة القادمة.

بدوه أشار وزير الصناعة زياد الصباغ إلى أهمية المعارض في تعريف المستهلك على المنتجات الوطنية أو منتجات الدول الصديقة والتي تشير إلى بدء مرحلة التعافي للصناعة السورية مع دخولها الأسواق بكل مجالاته لافتا إلى الحاجة الماسة لهذه الشركات لمساهمتها في تطوير قطاعي الصناعي والبناء.

من جهته السفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني أشار إلى أن مشاركة 34 شركة إيرانية في هذا المعرض خير دليل على الرغبة الكبيرة الموجودة لدى الشركات الإيرانية للتواجد في السوق السورية والمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية في سورية.

بدوره أوضح مدير عام المؤسسة المنظمة للمعرض موفق طيارة في تصريح لـ «سانا» أن التنوع والتعدد في الاختصاصات في اختصاصات المعارض تلبي احتياجات مرحلة إعادة الإعمار في سورية في قطاعات الصناعة والبناء والتشييد والكهرباء والمياه إضافة إلى كونها تمكن الشركات المشاركة من الترويج لأعمالها ومنتجاتها ومشاريعها لافتاً إلى توجيه دعوة لأكثر من مئة رجل أعمال من الأردن والعراق ومصر ولبنان والعراق وإيران.

من جهته مدير عام الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق عبد القادر القدور أشار إلى مشاركة الشركة في المعرض في إطار عرض منتجاتها التي تتمتع بالجودة العالية وتعزيز تسويقها محلياً والمساهمة في مرحلة إعادة البناء والإعمار.

يذكر أن أوقات زيارة المعرض تمتد من الساعة الرابعة بعد الظهر وحتى العاشرة مساء مع توفر وسائل نقل عامة مجاناً من أربعة مراكز انطلاق في جسر الرئيس وباب توما وباب مصلى وجرمانا إلى مدينة المعارض.