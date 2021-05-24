احتفالات شعبية في ريف حماة دعماً للاستحقاق الدستوري

حماة - زهور كمالي

تتواصل الفعاليات الوطنية والاحتفالات الشعبية في محافظة حماة وريفها دعماً للاستحقاق الدستوري, وتعبيراً عن إيمانهم ومحبتهم لوطنهم وإصرارهم على متابعة الحياة وإعادة البناء، وقد شهدت المدن والقرى في حماة, وبشكل يومي فعاليات وطنية في كلّ من: السقيلبية ومحردة وقرى منطقة الغاب وسلحب.

وقال المهندس محمد جغيلي عضو مجلس الشعب السابق: إنّ إجراء هذا الاستحقاق الدستوري الهام ونجاحه هو تأكيد على وحدة سورية واستقرارها, وتأكيد على الانتصار الذي تحقق بفضل دماء الشهداء وتضحيات جيشنا الباسل, وبفضل الثبات والصمود الذي أبداه الشعب السوري طوال السنوات الماضية .

وقال ياسين خضور: علينا أن نشارك جميعاً في هذا الاستحقاق, واليوم نجتمع لنصرة الحق بعد أن اجتمعت العشرات من دول العالم لشن الحرب على سورية ، وغداً ستشرق شمس الحق ويزهق الباطل لنسجل انتصاراً آخر, وتاريخاً جديداً كتبه السوريون نضالاً ودفاعاً عن الأرض والكرامة.

وقال عصام رجوح: يعيش السوريون اليوم مشاعر ممزوجة بالفرح والتلاحم الوطني أكثر من أي وقت مضى، يقفون صفاً واحداً, ويمارسون حقهم الدستوري بكل حرية وديمقراطية, واختيار من يمثلهم ويعبّر عن طموحاتهم ويضمن مستقبل أبنائهم.

وقالت بشرى صقر: سأنتخب من أجل سورية, وكرمى دماء شهدائنا, وسأمنح صوتي لمن صمد ودافع عن الأرض والعرض.