تكريم الموسيقي فاتح غنوم والمسرحي إيليا قجميني

ميسون شباني

تقديراً لمسيرتهم المعطاءة التي أثرت الحركة الموسيقية والمسرحية بحلب عبر عقودٍ طويلة، وتأكيداً على اهتمامها بمبدعيها كرمت وزارة الثقافة اليوم الموسيقي فاتح غنوم والمسرحي ايليا قجميني.

وخلال زيارة وزيرة الثقافة د. لبانة مشوّح للاطمئنان على صحة المبدعين الكبيرين قدمت لهما شهادات تقدير وتكريم لمسيرتهم المعطاءة.

وعبرت عن سعادتها بوجودها في مدينة حلب التي نهضت من تحت الركام وتجاوزت محنتها التي عانتها، و عبرت عن سعادتها بشكل خاص لوجودها في حضرة شخصيتين كبيرتين في عالم الفن والثقافة الأستاذ إيليا قجمني الفنان الكبير والمعروف في الوسط السينمائي والمسرحي وأول مدير للمسرح القومي في حلب والذي لديه رصيد كبير من الأعمال المسرحية التي أخرجها وأغنى المكتبة العربية بكتب مترجمة عن الثقافة والفكر والآثار والمسرح.

والأستاذ فاتح غنوم الفنان والموسيقي الكبير والعازف المبدع على آلة العود والذي شارك بعدد كبير من الحفلات في سورية وخارجها خلال أربعة عقود.

وختمت الوزيرة مشوّح حديثها بالقول: نشكر جميع المبدعين ونقدر جهودهم، تستحقون التكريم و وتستحقون أن تشعروا بالفخر كما نشعر نحن بالفخر بوجودكم.

بدورهم عبّر المكرمان عن اعتزازهما وسعادتهما بالتكريم مؤكدين أنه بمثابة تكليل لجهودهما في العمل الفني والثقافي، وشكرهما وتقديرهما لوزارة الثقافة لاهتمامها بدعم المثقفين والمبدعين.