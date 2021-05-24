الجعفري لوفد أجنبي: محاولات القوى التي تستهدف سورية للتشويش على الانتخابات لن تنال من عزيمة السوريين

استقبل نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور بشار الجعفري اليوم وفداً يضم مجموعة من الزوار من جنسيات أمريكية وأوروبية وكندية وأفريقية، الذين يزورون سورية للمشاركة في مواكبة وتغطية مجريات الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية.

وأشار الدكتور الجعفري خلال لقائه الوفد الذي يرافقه عدد من المغتربين السوريين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أهمية حضورهم هذا الحدث المهم كي يشهدوا بأعينهم حسن سير هذه العملية الدستورية.

وفي هذا السياق أكد نائب الوزير أن هذا الاستحقاق هو تطبيق لما ينص عليه الدستور السوري وتعبير عن التزام الحكومة بتنفيذ أحكام الدستور بما يضمن للمواطنين السوريين المقيمين في الخارج والداخل ممارسة حقهم الانتخابي وإفشال المخططات الرامية إلى خلق فراغ دستوري في البلاد، موضحاً أنه على الرغم من كل محاولات القوى التي تستهدف سورية وحلفاءها للتشويش على هذه العملية الدستورية فإن ذلك لم ولن يؤثر في حسن سير هذا الاستحقاق الوطني ولن ينال من عزيمة وتصميم الحكومة والشعب على الحفاظ على استقلالية القرار الوطني السوري في أي جانب من جوانب السيادة الوطنية بكل أشكالها.

وخلال اللقاء قدم الدكتور الجعفري للوفد الضيف عرضاً سياسياً شاملاً عما تتعرض له سورية من مؤامرات وحرب إرهابية غير مسبوقة منذ عشر سنوات وبالمقابل ما قامت به القيادة السورية والجيش والشعب معاً لمواجهة تلك الاستهدافات وتحقيق الانتصار تلو الآخر ولا سيما في محاربة الإرهاب نيابة عن العالم كله وفي صون سيادة واستقلال الوطن والحفاظ على الدستور وما ينص عليه مبيناً أن هذا كله هو ما يزعج من هم وراء المؤامرات التي حيكت ضد سورية حكومة وشعباً.

من جانبهم أكد أعضاء الوفد من مغتربين سوريين وأجانب قناعتهم وتفهمهم لما تم عرضه.. وأن بعض الدول الغربية ارتكبت أخطاء كبيرة تجاه سورية التي طالما كانت مثالاً أنموذجاً للوحدة الوطنية وحماية المواطنين.

وأشاروا إلى أنه خلال زيارتهم الحالية لسورية قد لاحظوا زيف الادعاءات الغربية والتضليل وما يروج له البعض في الغرب وأنهم بناء على ذلك سيعملون بكل ما يستطيعون لنقل الصورة الحقيقية عن الواقع الذي تعيشه سورية وشددوا على قناعتهم بالضرورة الملحة لقيام الحكومات الغربية بتغيير سلوكها السياسي والاقتصادي وغيره تجاه سورية.

حضر اللقاء وريف الحلبي مديرة إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين وجابر شموط مدير مكتب نائب الوزير ويزن إبراهيم من مكتب نائب الوزير.