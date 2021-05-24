بيلاروس تطالب موظفي السفارة اللاتفية بمغادرة البلاد

طلبت بيلاروس من السفير وجميع موظفي السفارة اللاتفية في مينسك مغادرة أراضيها.

وقال وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي اليوم: “إن الوزارة استدعت سفير لاتفيا لدى مينسك لتسليمه مذكرة احتجاج بسبب حادث الإساءة للعلم الوطني البيلاروسي في العاصمة اللاتفية ريغا”.

ووصف ماكي استبدال العلم الرسمي البيلاروسي بعلم المعارضة أثناء ألعاب مباراة العالم للهوكي على الجليد التي تستضيفها ريغا بأنه “حدث مؤسف” لأن مثل هذه البطولات العالمية يجب أن تعمل من أجل التقريب بين الشعوب وليس من أجل تفرقتها.

وأضاف ماكي: “لا نستطيع ترك مثل هذه التصرفات الاستفزازية بلا رد ولذا تم الطلب من السفير اللاتفي مغادرة بيلاروس خلال 24 ساعة كما تم الطلب من جميع الموظفين الإداريين والفنيين المغادرة خلال 48 ساعة على أن يبقى موظف إداري فني واحد هنا من أجل تولي العناية بالمبنى”.

سانا