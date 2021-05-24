لجنة دعم الشعب الفلسطيني تدعو إلى توحيد الجهود في مواجهة العدو الصهيوني وحلفائه

جدّدت اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني التأكيد على تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني من أجل التحرير والعودة.

ودعت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور صابر فلحوط القوى المقاومة الفلسطينية إلى توحيد الجهود في مواجهة العدو الصهيوني وحلفائه، مشيرة إلى التركيز على توعية جيل الشباب بما يخطط للمنطقة من مؤامرات وتدعيم قدراته على المواجهة والصمود.

ونوهت اللجنة بصمود أهالي الجولان السوري المحتل والشعب الفلسطيني البطولي في مواجهة العدو الصهيوني والتصدي لما يحاك ضد الأمة العربية من مخططات ومؤامرات.

وأدانت اللجنة هرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع كيان الاحتلال، مشددة على رفض كل أشكال التطبيع وضرورة الاستمرار بالنضال حتى تحرير جميع الأراضي العربية من الاحتلال.

ووجهت اللجنة التحية لكل من يقف إلى جانب سورية في مكافحة الإرهاب ومواجهة مخططات تفكيك المنطقة.

وتأسست اللجنة عام 2001 بعد الانتفاضة الثانية في الأراضي المحتلة بهدف تقديم المساعدات الإنسانية من الشعب السوري إلى أشقائه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.