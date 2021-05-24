إيران والصين: التعاون لمواجهة الإجراءات الأمريكية أحادية الجانب

جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جين بينغ التأكيد على ضرورة التعاون بين البلدين لمواجهة الإجراءات الأمريكية أحادية الجانب.

وذكر مساعد شؤون الاتصالات والإعلام بمكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية علي رضا معزي في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية إرنا أن الرئيس الإيراني ونظيره الصيني بحثا التطورات الخاصة بالاتفاق النووي والتقدم الحاصل في المفاوضات الجارية في فيينا، وشددا على ضرورة مواصلة تطبيقه والالتزام به وجدد روحاني الدعوة إلى ضرورة رفع العقوبات أحادية الجانب المفروضة على الشعب الإيراني والإسراع في استكمال مفاعل أراك وفقاً للاتفاق النووي والحاجة إلى تعاون وثيق بين البلدين.

من جهته أكد الرئيس الصيني أن “بكين دعمت دائماً الاتفاق النووي” ، مشدداً على ضرورة رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران.

سانا