طلاب من جامعة دمشق عن الانتخابات الرئاسية: مشاركة الشباب بقوة تعني صوتا مؤثراً في صنع القرار

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في السادس والعشرين من أيار الجاري يؤكد طلاب جامعة دمشق ضرورة مشاركة الشباب الفاعلة في الاستحقاق ليكون صوتهم مؤثراً في صنع القرار وليختاروا من يلبي تطلعاتهم وطموحاتهم ويرسموا خط دفاع جديد عن استقرار البلاد وسيادتها.

سانا رصدت آراء عدد من طلاب جامعة دمشق حيث رأى حسام المصري من الكلية التطبيقية أن مشاركة الشباب في الانتخابات مهمة انطلاقاً من أنهم يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع السوري ويجب أن يكون صوتهم مؤثراً في صنع القرار فيما قال ثائر ملاوي إن نجاح الانتخابات دليل جديد على أن المحاولات الخارجية لن تثني السوريين عن متابعة حياتهم الديمقراطية والدستورية.

بدوره اعتبر الطالب خالد عفا من قسم هندسة الغزل والنسيج في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية أن التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم الانتخابات مؤشر للوعي المجتمعي بأهمية مشاركة الجميع وانخراطهم ببناء مستقبل البلاد.

ومن قسم هندسة التصميم الميكانيكي في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية لفت الطالبان ينال كريدي وغدير محمد محمد إلى أنه يقع على عاتق الطلبة والجامعيين مسؤولية كبيرة في التأسيس للمستقبل وبناء المجتمع وهذه المهمة تتوج في المشاركة بالانتخابات والتعبير عن رأيهم في الشخص الأفضل لقيادة البلاد.

الطالب محمد زيتون رأى أن مشاركة الطلبة في العملية الانتخابية دليل عافية وصحة للمجتمع ووعي الشباب لدورهم في صناعة مستقبلهم كما أنها دليل انتصار وقوة للدولة وتمسكها بسيادتها.

من قسم هندسة الغزل والنسيج في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية اعتبرت كل من يارا عطية وراما يوسف أن مشاركة الشباب والطلبة الجامعيين في الانتخابات خط من خطوط الدفاع عن البلاد في وجه المؤامرات الخارجية التي تستهدف تعطيل الحياة الدستورية والقانونية في سورية وهو ما أكده علي حميدوش الذي لفت إلى أن التوجه إلى صندوق الانتخابات واختيار المرشح المناسب تجل للديمقراطية.

ومن كلية الهندسة المعلوماتية لفت الطالب علاء الدين الخضر إلى ضرورة مشاركة الشباب في الانتخابات لاختيار من يلبي طموحاتهم ويهتم بقضاياهم فيما رأى الطالب عبد الرحمن بزبوز ضرورة أن تشارك فئات المجتمع كافة في الاستحقاق ولاسيما الشباب لتمثل النتائج جميع الآراء وتحقق تطلعات الشعب.

ومن قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية الطالبتان آية وهبة أكدتا مشاركتهما بالانتخابات كونها واجباً وحقاً لاختيار الشخص الذي يحقق طموحاتهما للمستقبل فيما اعتبرت ليليان حسنا أن إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده عامل من عوامل استقرار البلاد وصمودها ضد المحاولات الغربية في تعطيل الحياة فيها.

«سانا»