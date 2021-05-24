بمشاركة سورية .. بدء أعمال جمعية الصحة العالمية

تشرين

بمشاركة سورية بدأت اليوم أعمال الدورة الرابعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية المنعقدة افتراضياً في جنيف والتي تستمر حتى الأول من حزيران القادم.

ويناقش أكثر من 850 جهة تمثل الدول الأعضاء بالجمعية ومنظمات وهيئات دولية وجهات مانحة خلال عدد من الجلسات البنود التنظيمية المتعلقة بأعمال الجمعية والميزانية البرمجية لعامي 2022-2023.

وتطرح الدول الأعضاء بالجمعية وعددها 194 دولة, من بينها سورية ممثلة بوفد يرأسه وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش خططها للاستجابة لجائحة كوفيد 19 وخاصة ما يتعلق بدعم مخابر التحاليل الطبية وتتبع تنفيذ خطط التمنيع ضد فيروس كورونا وأثر انتشاره في المنظومات الصحية بمختلف الدول وتطبيق برنامج الرعاية الصحية الأولية.

وجمعية الصحة العالمية أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية وتجتمع مرة كل عام بمشاركة وفود من جميع الدول الأعضاء فيها ووظيفتها الرئيسية تحديد سياسات المنظمة وتعيين مديرها العام ومراقبة سياساتها المالية.