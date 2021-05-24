الاحتلال الأمريكي يواصل نهبه الثروات السورية

واصلت قوات الاحتلال الأمريكي عمليات النهب المنظم للثروات السورية وأخرجت اليوم رتلاً من الشاحنات المحملة بالقمح السوري المسروق من صومعة تل علو في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وذكرت مصادر محلية لمراسلة «سانا»أن قوات الاحتلال الأمريكي قامت بإخراج رتل مؤلف من 35 شاحنة محملة بالقمح المسروق من صومعة تل علو في منطقة اليعربية واتجهت بها إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي السبت الماضي رتلاً مؤلفاً من 15 شاحنة محملة بالقمح بينها شاحنات مغطاة إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي أمس رتلاً من 86 آلية منها صهاريج وعربات قتالية وشاحنات محملة بعتاد عسكرى ومعدات ومواد لوجستية إلى قواعد احتلالها بريف الحسكة قادماً من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.