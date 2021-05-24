الحرارة حول معدلاتها وزخات رعدية متفرقة

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل في بعض المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات رعدية من المطر في مناطق متفرقة وليلاً يكون الجو بارداً نسبياً وخاصة في المرتفعات الجبلية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتحول إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة بعد الظهر في المناطق الشمالية الشرقية والبحر خفيف ارتفاع الموج، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية.

ويطرأ غداً ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية ويكون الجو حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحياناً في المناطق الشرقية والجزيرة مع أجواء سديمية مغبرة في تلك المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة أيام: