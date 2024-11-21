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الجو ‏غائماً جزئياً بشكل عام وأمطار متفرقة على المنطقة الساحلية‏

تشرين: 

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتقترب من معدلاتها لمثل هذه الفترة من ‏السنة، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف ‏يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو ‏غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة مهيأة لهطل أمطار متفرقة على المنطقة ‏الساحلية، بينما يكون بارداً ليلاً نسبياً، محذرة من تشكل الضباب في بعض ‏المناطق الداخلية وخاصة المنطقة الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر. ‏

الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ‏ارتفاع الموج. ‏

غداً… يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، كما ‏تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من ‏السنة، فيما يستمر الجو بارداً ليلاً.

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