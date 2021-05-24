ظريف: رفع الحظر المفروض على إيران واجب قانوني وليس ورقة للمساومة

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن رفع الحظر المفروض على بلاده واجب قانوني وأخلاقي وليس ورقة تستخدم للمساومة.

ورداً على تصريحات وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن أمس أن بلاده «لم تر بعد مؤشرات ملموسة حول استعداد إيران للعودة إلى الاتفاق النووي والسماح بالتالي برفع بعض العقوبات الأميركية»،قال ظريف في تغريدة على «تويتر» اليوم : إن رفع أنواع الحظر التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب واجب قانوني وأخلاقي وليس ورقة مساومة.

وأضاف إن استخدام الحظر أداة لم يكن فعالاً بالنسبة لترامب ولن يكون كذلك بالنسبة لك وعليكم الإفراج عن مليارات الدولارات من أموال الشعب الإيراني التي تم احتجازها في الخارج رهينة مشيراً إلى أن إرث ترامب قد انتهى وعلى الرئيس الأميركي جو بايدن أن يتخلى عن هذا الإرث أيضاً.

وفي سياق متصل رد رئيس الفريق الإيراني المفاوض في فيينا عباس عراقجي على بلينكن بالقول “يتعين على أميركا رفع الحظر أولاً”.

وأكد عراقجي في تغريدة على «تويتر» أن المبادئ لن تتغير على الولايات المتحدة بصفتها طرفاً انسحب من الاتفاق النووي فينبغي عليها أن ترفع الحظر أولاً وإذا تحققت إيران من ذلك ستستأنف التنفيذ الكامل لتعهداتها في الاتفاق النووي.