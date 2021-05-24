عالمياً.. أكثر من ثلاثة ملايين و477 ألف وفاة بكورونا

حصد فيروس كورونا المستجد أرواح أكثر من ثلاثة ملايين و 477 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

وأوضح موقع «وورلد ميترز» الأمريكي أن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 167501943 إصابة وإجمالي الوفيات إلى3477581 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 148491512 حالة.

وتتصدرالولايات المتحدة الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 604075 حالة وفاة من أصل 33895500 إصابة تليها الهند مع تسجيل 303751 حالة وفاة من أصل 26751681 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 449068 حالة وفاة من أصل 16083258 إصابة.