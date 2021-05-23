وصول وفدين برلمانيين من العراق وإيران إلى دمشق لمواكبة الانتخابات الرئاسية

بدأت وفود برلمانية من دول شقيقة وصديقة بالوصول إلى سورية لمواكبة عملية الانتخابات الرئاسية والإطلاع على مجريات سيرها تلبية لدعوة من مجلس الشعب.

ووصل صباح اليوم وفد من الجمهورية العراقية برئاسة عضو مجلس النواب العراقي كاطع الركابي ويضم عدداً من النواب والمختصين بالشأن الانتخابي بهدف مواكبة عملية الانتخابات الرئاسية.

وفي تصريح لـ «سانا» أكد الركابي رئيس الوفد البرلماني العراقي أن الوفد يزور سورية بناء على دعوة من رئيس مجلس الشعب حموده صباغ للمشاركة في متابعة ومواكبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء القادم.

وأشار النائب الركابي إلى أن أعضاء الوفد لمسوا من خلال جولتهم اليوم في دمشق الاهتمام الكبير من السوريين بالاستحقاق الانتخابي وحرصهم على المشاركة فيه مبيناً أن هذا دليل على القدرة الكبيرة لدى السوريين لاستيعاب حجم ما مروا به خلال السنوات العشر من الحرب الغادرة التي سلطت عليهم.

كما أعرب النائب الركابي عن عميق شكره على حفاوة الاستقبال التي لقيها الوفد لدى وصوله إلى الأراضي السورية مؤكداً أن الوفد سيقوم بالعديد من الجولات على مراكز الانتخاب في دمشق وريفها وغيرها من المناطق.

وحول تشكيلة الوفد المشارك لفت النائب الركابي إلى أن الوفد يضم أعضاء من مجلس النواب العراقي من لجان «النزاهة» و«الأمن والدفاع» و«العلاقات العامة» النيابية وبعض اللجان الأخرى.

كما وصل بعد ظهر اليوم وفد آخر من مجلس الشورى الإسلامي الإيراني تترأسه عضو المجلس زهرة اللهيان رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلس ويضم الوفد عدداً من أعضاء مجلس الشورى.

وفي تصريح مماثل أشارت رئيس الوفد البرلماني الإيراني إلى أن الانتخابات في سورية تمثل رمزاً للديمقراطية وتعبر عن حق الشعب السوري في تحديد مستقبله مبينة أن وفد بلادها الزائر سورية سيشارك في مواكبة هذه الانتخابات.

وأعربت اللهيان عن سعادتها بأن السوريين سيشاركون في الانتخابات وهم يعيشون حالة استقرار بعد سنوات من الظروف الصعبة التي مروا بها من جراء الحرب الإرهابية التي شنت على بلادهم مجددة التأكيد على عزم الشعب الإيراني الاستمرار في دعم الشعب السوري بمرحلة إعادة الإعمار والبناء.

ووافق مجلس الشعب في الـ 28 من نيسان الماضي على دعوة بعض برلمانات الدول الشقيقة والصديقة لمواكبة عملية الانتخابات الرئاسية.