الصحة: 65 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 15 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 15 حالة ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 24117 شفيت منها 21549 وتوفيت 1734 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الأحد 23 أيار 2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

16 في حلب

11 في دمشق

10 في حمص

8 في اللاذقية

8 في ريف دمشق

7 في الحسكة

5 في حماة

=الشفاء :

8 في دمشق

7 في اللاذقية

=الوفاة :

2 في دمشق

1 في اللاذقية

1 في السويداء

1 في حلب