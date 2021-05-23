لجنة دعم الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية: السوريون سيحققون النصر في الانتخابات الرئاسية كما حققوه في الميدان

أكدت اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني وعدد من الفصائل الفلسطينية دعمهم للانتخابات الرئاسية في السادس والعشرين من أيار الجاري، مؤكدين أن الشعب السوري سيحقق الانتصار في هذا الاستحقاق كما حققه في ساحات المعارك ضد الإرهاب.

وخلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور صابر فلحوط في مقرها بدمشق مع مدير عام مؤسسة القدس-سورية خلف المفتاح وعدد من قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية تقرر إقامة مهرجان خطابي غداً الاثنين في مكتبة الأسد دعماً للاستحقاق الرئاسي وعرفاناً بمواقف سورية التاريخية مع القضية الفلسطينية وشعبها.

وأشار المشاركون إلى أن الوقوف إلى جانب سورية واجب وطني وقومي لأنها تشكل الركيزة الأساسية في محور المقاومة ودعم الشعب الفلسطيني ، مؤكدين أن الحرب التي شنت عليها على مدى 10 سنوات هدفت إلى تفتيتها وتجزئتها وإبعادها عن محور المقاومة وإنهاء القضية الفلسطينية لكن سورية انتصرت بفضل صمود شعبها وتضحيات جيشها الباسل وحكمة قيادتها.

سانا