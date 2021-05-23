تفكيك ثلاث خلايا إرهابية في إيران

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية تفكيك ثلاث خلايا إرهابية في محافظتي سيستان وبلوشستان جنوب شرق و(أذربيجان غربي) شمال غرب البلاد واعتقال منفذي التفجير الإرهابي في مدينة سراوان في شهر آذار الماضي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن التفجير الإرهابي الذي وقع في الـ 21 من آذار الماضي في سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان أدى إلى مقتل شاب عمره 16 عاماً وإصابة آخرين ونفذه عناصر من زمرة (جيش الظلم) الإرهابية تلقوا تدريباً عسكرياً في دولة أجنبية، مشيراً إلى أن هذه الخلية الإرهابية كانت بصدد القيام بأعمال إرهابية أخرى حيث تم اعتقال أفرادها والعثور على مسدس و60 كيلوغراماً من المتفجرات مع جهاز تحكم عن بعد وصاعق تفجير بحوزتهم.

وأضاف البيان أنه تم رصد خلية أخرى في محافظة سيستان وبلوشستان يتم توجيهها من قبل زمرة إرهابية إجرامية مقرها أوروبا تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في المحافظة.

ولفت البيان إلى أنه تم أيضاً اعتقال خلية مسلحة في محافظة أذربيجان غربي دخلت البلاد عبر إقليم كردستان العراق لابتزاز المواطنين وتنفيذ أعمال إرهابية، موضحاً أنه بعد اشتباك مسلح في منطقة أرومية الحدودية قتل اثنان من أفراد الخلية وفر آخر وتم العثور على أسلحة ومتفجرات وذخائر بحوزة أفرادها.

سانا