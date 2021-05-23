بيسكوف: لقاء بوتين وبايدن ضروري لإزالة التوتر بين البلدين

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن عقد لقاء قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن مهم لتجاوز الوضع المتوتر في العلاقات بين البلدين.

وأشار بيسكوف في حوار مع قناة “روسيا 1” اليوم إلى أن اختيار مكان انعقاد القمة المحتملة يمثل مسألة تقنية ليس لها أي أهمية كبيرة وقال: “الأهم هو عقد اللقاء بحد ذاته لأنه أمر مهم إلى حد كبير بالنسبة لعلاقاتنا الثنائية وإخراجها من مأزقها ووضعها المؤسف الحالي”.

ولفت بيسكوف إلى أن الجانب الروسي لا يزال يدرس المقترح الأمريكي لعقد القمة في دولة ثالثة خلال زيارة بايدن المقررة إلى أوروبا في حزيران القادم، مشيراً إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أطلع بوتين بالتفصيل على نتائج محادثاته مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في عاصمة آيسلندا ريكيافيك وسيتخذ بناءً على ذلك قراراً نهائياً مؤكداً أنه سيتم إبلاغ الرأي العام بقرار بوتين فور صدوره.

سانا