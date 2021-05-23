صناعيات دمشق: سننتخب لإعادة الصناعة إلى سابق عهدها

حسام قره باش

أكدت رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتورة مروة الأيتوني إلى أن لجنة سيدات الأعمال الصناعيات في الغرفة ستشارك في انتخابات الاستحقاق الرئاسي القادم في 26 أيار 2021 انطلاقاً من تبني شعار الحملة الانتخابية الذي يعبر عن تطلعاتهم المستقبلية في تطوير قطاع العمل الصناعي ونمائه بشكل متسارع وأنهن بالمقابل كسيدات أعمال صناعيات في دمشق وريفها يؤكدن الاستمرار في العمل والإنتاج والسير قدماً مع الرئيس المنتخب الذي يدعم كل صناعة تزيد من القيمة المضافة للمنتج الوطني ويعمل على تكريس الاعتماد على الذات.

وأضافت الأيتوني: نحن في لجنة سيدات الأعمال الصناعيات بدمشق وريفها لن يؤثر على عزيمتنا شيء لاستكمال هذا الهدف وسنثّبت ركائزه من خلال الاستحقاق الدستوري في السادس والعشرين من أيار حيث ستكون مشاركتنا بالانتخابات الرئاسية رداً على العقوبات الجائرة والضغوطات الخارجية العاملة على تعطيل كل أشكال الحياة في سورية والضغط على الشعب السوري وهذا الاستحقاق سيؤكد للعالم أن سورية منتصرة، كما أنه يعبر عن تمسك السوريين بالدولة والسيادة والاستقلال.

وحول رؤيتها عن حق الانتخاب وضرورة ممارسته من قبل المواطنين والصناعيين بيّنت أن الانتخاب حق وواجب خاصة بعد الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد والمشاركة بهذه الاستحقاق هو مساهمة من الجميع لعبور سورية نحو بر الأمان وإعادة الصناعة إلى سابق عهدها واستكمالاً لمعارك الكرامة والموقف المقاوم للمحافظة على دور سورية المركزي في المنطقة والعالم.