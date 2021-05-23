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اللجان الانتخابية في درعا تؤدي اليمين القانونية

درعا - وليد الزعبي

استكملت اللجنة القضائية الفرعية في درعا تحضيراتها لإجراء الانتخابات الرئاسية في السادس والعشرين من الشهر الجاري، فيما أدى اليوم رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية اليمين القانونية أمام اللجنة القضائية الفرعية في قاعة المركز الثقافي بمدينة درعا.
وأشار القاضي خيرو عز الدين رئيس اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات في درعا إلى أن المحافظة أمنت كل مستلزمات العملية الانتخابية من حيث المراكز والصناديق والمغلفات والغرف السرية وجميع متمماتها، لافتاً إلى أنه تم اليوم تحليف اليمين القانونية لرؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية المكلفين لهذه الغاية مع تقديم اللجنة القضائية لهم شرحاً ومجموعة من التعليمات والإرشادات الناظمة لآلية سير العملية الانتخابية.

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