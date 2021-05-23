رؤساء وأعضاء لجان الانتخابات بدير الزور يؤدون اليمين القانونية

دير الزور - عثمان الخلف

أدى رؤساء وأعضاء لجان المراكز الانتخابية اليوم في قاعة الاجتماعات بمبنى محافظة دير الزور اليمين القانونية أمام اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات بالمحافظة.

وقدم عضو اللجنة القضائية بالمحافظة القاضي مروان جمعة شرحاً عن التعليمات والمهام الموكلة لرئيس وأعضاء لجنة المراكز الانتخابية أثناء اليوم الانتخابي وفق قانون الانتخابات رقم 5 للعام 2014.

وأشار جمعة في تصريح لـ” تشرين ” إلى أن على رئيس وأعضاء اللجنة إدارة عملية الاقتراع بالمراكز بما يتفق مع أحكام القانون الانتخابي، وأن على اللجنة تولي إدارة عمليات التصويت في كافة مناطق المحافظة، لافتاً إلى أن جميع اللجان ستكون على اتصال دائم ومباشر مع اللجنة القضائية لحل أي مشكلة يمكن أن تحدث خلال الانتخابات.

وسيتم توزيع الصناديق على المراكز ورؤساء اللجان اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين وتأمين وسائط النقل اللازمة مع إجراء عمليات التعقيم لكافة المراكز وفق البروتوكول الصحي للوقاية المعتمد للوقاية من فايروس ” كورونا ” .

يذكر أن رئيس اللجنة القضائية الفرعية القاضي زياد السرهيد أكد في تصريح سابق لـ ” تشرين ” أن أعداد المراكز الانتخابية بلغ 357 مركزاً توزعت بواقع 293 مركزاً مُخصصاً للمدنيين و 4 مراكز للشرطة، بالإضافة إلى 14 لعناصر الدفاع الوطني، فيما خُصص لضباط وأفراد الجيش والقوات المسلحة 46 مركزاً .