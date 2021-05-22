أبناء الجالية السورية في أوتاوا ينظمون فعالية دعماً للانتخابات الرئاسية

أقام أبناء وممثلو الجالية السورية في العاصمة الكندية أوتاوا اليوم فعالية وطنية ووقفة تضامنية دعماً لانتخابات رئاسة الجمهورية مؤكدين أنها تشكل استكمالاً لانتصارات سورية في معركتها على الإرهاب وداعميه.

واحتشد المشاركون في الفعالية قبالة السفارة السورية في أوتاوا رافعين أعلام الوطن وعبروا عن فرحتهم بانتصار سورية وصمودها في مواجهة الإرهاب والمؤامرة الكونية التي تعرضت لها والذي تجلى بقدرتها على تنظيم الانتخابات الرئاسية.

كما أكد المشاركون في الفعالية أن هذا الانتصار ما كان ليتحقق لولا صمود الشعب العربي السوري والتفافه حول قيادته الحكيمة والتضحيات التي قدمها الجيش العربي السوري.

«سانا»