الانتخابات الرئاسية 2021سياسة

أبناء الجالية السورية في أوتاوا ينظمون فعالية دعماً للانتخابات الرئاسية

أقام أبناء وممثلو الجالية السورية في العاصمة الكندية أوتاوا اليوم فعالية وطنية ووقفة تضامنية دعماً لانتخابات رئاسة الجمهورية مؤكدين أنها تشكل استكمالاً لانتصارات سورية في معركتها على الإرهاب وداعميه.

واحتشد المشاركون في الفعالية قبالة السفارة السورية في أوتاوا رافعين أعلام الوطن وعبروا عن فرحتهم بانتصار سورية وصمودها في مواجهة الإرهاب والمؤامرة الكونية التي تعرضت لها والذي تجلى بقدرتها على تنظيم الانتخابات الرئاسية.

كما أكد المشاركون في الفعالية أن هذا الانتصار ما كان ليتحقق لولا صمود الشعب العربي السوري والتفافه حول قيادته الحكيمة والتضحيات التي قدمها الجيش العربي السوري.

«سانا»

قد يعجبك ايضا
الانتخابات الرئاسية 2021

أبناء صلخد: الاستحقاق الرئاسي استكمال للنصر على الإرهابيين

الانتخابات الرئاسية 2021

نحو 7 آلاف رياضي شاركوا بمسير المحبة لدعم الاستحقاق الرئاسي

سياسة

مستوطنون إسرائيليون يحرقون أراض زراعية للفلسطينيين في الخليل

الانتخابات الرئاسية 2021

انتخابات رمزية لأبناء الجالية السورية في تونس دعماً للاستحقاق الرئاسي