الهيئة الناظمة للاتصالات: منح فترة سماحية للأجهزة الخلوية غير المصرح عنها حتى نهاية حزيران

أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد منح أصحاب الأجهزة الخلوية العاملة على الشبكة السورية لتاريخ 18-3-2021 ولم يصرح عنها فترة سماحية لنهاية شهر حزيران القادم وفق أربع شرائح.

وجاء في بيان تلقت «سانا» نسخة منه أنه لاحقاً للقرار الذي أصدرته وزارة الاتصالات والتقانة والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بتعليق التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخليوية اعتباراً من 18-3-2021 ولمدة ستة أشهر تبين الهيئة أنه سيتم منح أصحاب الأجهزة الخلوية التي عملت على الشبكة السورية لغاية تاريخ القرار 18-3-2021 ولم يقم أصحابها بالتصريح عنها فترة سماحية تنتهي بنهاية شهر حزيران 2021 للتصريح وفق الأجور التالية.. الشريحة الأولى بدل التصريح الجديد 130 ألف ليرة سورية والثانية 220 ألفاً والثالثة 400 ألف والرابعة 500 ألف.

وأكدت الهيئة على المشتركين عدم إمكانية التصريح عن الأجهزة التي عملت على الشبكة بعد تاريخ 18-3-2021 وعدم استخدام أي جهاز خلوي لا تتطابق أرقامه التعريفية مع الرقم الموجود على علبة الجهاز حفاظاً على حقوقهم والإبلاغ عن أي محل صيانة أو بيع للأجهزة الخلوية لا يلتزم بالتعليمات الصادرة عن الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أعلنت في الـ 23 من آذار الماضي تعليق التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية اعتباراً من 18-3-2021 ولمدة ستة أشهر.