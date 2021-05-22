الحرارة غداً للانخفاض وفرصة لأمطار في المناطق الشمالية الغربية والساحلية

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة غداً الأحد لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غائماً جزئياً مع بقاء فرصة لهطل زخات رعدية من المطر وخاصة في المناطق الشمالية الغربية والساحلية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم ساعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 24 ساعة القادمة..

منطقة دمشق 29-16

المنطقة الجنوبية 25-14

المرتفعات الجبلية 18-12

المنطقة الوسطى 29-15

المنطقة الساحلية 27-17

المنطقة الشمالية 30-14

منطقة الجزيرة 33-19

المنطقة الشرقية 32-20

منطقة البادية 29-18.