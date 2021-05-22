موسكو: سنواصل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني

"روسيا اليوم"

قال مصدر في الخارجية الروسية: إن موسكو ستواصل تقديم الدعم الشامل والمتنوع للشعب الفلسطيني، في ظروف التصعيد في الشرق الأوسط.

وذكر المصدر، في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية، أن روسيا واعتباراً من عام 2014، تخصص سنوياً لصندوق برنامج الغذاء العالمي 2-3 ملايين دولار لتلبية الاحتياجات الغذائية للفلسطينيين.

وأضاف: بشكل إجمالي خصصنا خلال هذه الفترة 18 مليون دولار (بما في ذلك مساهمتنا للفترة 2020-2021 بمبلغ 5 ملايين دولار)، كما ندعم وكالة الشرق الأوسط لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، متابعاً: وفي إطار الالتزامات التي تعهدنا بها قمنا بتسديد دفعة طوعية لهذه الوكالة في آذار بقيمة مليوني دولار.

وأكدت وزارة الخارجية، أن روسيا تعتزم مواصلة ممارسة تخصيص مثل هذه المساهمات المالية، نظراً للدور الذي تلعبه الوكالة في مساعدة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وفي الدول العربية المجاورة.