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248 شهيداً فلسطيناً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر إلى248 عقب انتشال جثامين ستة شهداء.

وذكرت وكالة «معا»  أن طواقم الإسعاف الفلسطينية انتشلت مساء اليوم جثامين ستة شهداء من تحت أنقاض منازلهم التي قصفها طيران الاحتلال في القطاع.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي الذي استمر11 يوماً على القطاع إلى 248 شهيداً بينهم 66 طفلاً إضافة لإصابة نحو 1950 بجروح بينهم 560 طفلاً وإلحاق دمار كبير بممتلكات ومنازل الفلسطينيين والبنى التحتية.

وانتشلت طواقم الإسعاف الفلسطينية في وقت سابق اليوم جثامين عشرة شهداء بينهم طفلة من تحت أنقاض منازلهم المدمرة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

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